"Op mijn 18de gestopt met studeren" ONDERNEEMSTER ISABELLE STORME GENOMINEERD VOOR TWEE TITELS DAVID ACKE

26 januari 2018

03u00 0 Wijnegem Isabelle Storme (30) is met haar bedrijf CenEnergy genomineerd voor 'Antwerps Vrouwelijk ondernemer van het jaar' en 'Antwerpse jongeren ondernemer van het jaar'. Ze produceert en verdeelt laadpaalinfrastructuur en speciale laadpassen. Opvallend: Storme is een autodidact die zich van onderaan heeft opgewerkt naar een bloeiende zaak.

Werken werkt. Dat is het uitgangspunt en motto van Isabelle Storme, zaakvoerster van CenEnergy, een Wijnegems bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in laadpaalinfrastructuur voor elektrische wagens en het ontwikkelen van laadpassen waarmee je gemakkelijk bij meer dan 50.000 laadpunten in heel Europa je wagen kan opladen. "Ik ben een autodidact. Op mijn zeventiende woonde ik alleen en op mijn achttiende ben ik gestopt met studeren. Dat was een min of meer bewuste keuze. Ik combineerde school met werken en ondervond dat ik op de werkvloer veel sneller kon schakelen en veel meer leerde dan achter de schoolbank", vertelt Isabelle, die het betreurt dat er nog steeds een negatieve connotatie over duaal leren hangt. "Het idee dat duaal leren iets is voor dommeriken vind ik absurd. Ik ben dan ook heel blij dat minister Muyters extra wil inzetten op dit soort onderwijs."





Elektrische auto's

Op haar achttiende startte ze haar carrière als consultant. "In het begin deed ik puur de verkoop van laadpunten. Ik werkte samen met onderaannemers waardoor de technische aspecten niet aan de orde waren voor mij. Zo ben ik op het idee gekomen om zelf medewerkers aan boord te nemen die voldoende kennis hebben van de technische kant. De volgende stap was dan om zelf laadpunten te ontwikkelen en te realiseren."





Dat Isabelle in deze wereld verder wil, is geen toeval. "De markt van elektrische wagens en laadpunten staat nog in haar kinderschoenen maar je merkt wel dat de perceptie van de mensen stilaan verandert. Mensen beginnen steeds meer in het verhaal van de elektrische wagen te geloven."





Koppig

Toen ze vijf jaar geleden begon, verklaarden heel wat vrienden haar voor gek. Volgens hen was de markt nog helemaal niet klaar voor de elektrische wagen en was het concept niet meer dan verre toekomstplannen. "Ik heb koppig doorgezet. Het kon zijn dat het idee een verre toekomst was maar ik wilde die toekomst wel mee bepalen. Het grappige is dat die mensen die mij toen voor zot verklaarden, wel de eerste waren die een Tesla kochten", lacht Isabelle.





Dat de onderneemster goed bezig is, bewijzen haar nominaties voor de titel van 'Antwerps Vrouwelijk Onderneemster van het jaar' en 'Antwerps jongeren ondernemer van het jaar'. "Het is heel toevallig dat die twee nominaties in het zelfde jaar gebeuren. Voor alle duidelijkheid, ik heb mezelf niet ingeschreven", lacht ze. "Ik voel me nederig en vereerd dat iemand mijn werk apprecieert en mij naar voren heeft geschoven. Tot op vandaag weet ik niet wie het is. Het is een bevestiging dat ik goed bezig ben en tegelijk een antwoord aan de mensen die mij zot verklaarden."