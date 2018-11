‘Momentenwinkel’ Spaas opent deuren in Shopping Center ADA

15 november 2018

17u03 0 Wijnegem Spaas heeft een Momentenwinkel geopend in het Wijnegem Shopping Center. De shop met verschillende designhoeken rond typische kaarsmomenten zal tot 23 december open zijn.

Spaas richt zich in de nieuwe winkel in Wijnegem Shopping Center op zes typische momenten waarop we allemaal wel eens kaarsen doen branden. Die momenten worden in de winkel ingedeeld in Gezin, Ontspanning, Romance, Outdoor, Tijd voor jezelf en Party. Tijdens je bezoek aan de winkel zal je in het weekend ook je eigen kaarsen kunnen maken en cadeaupakketten kunnen samenstellen. De zaak bevindt zich in de pop-upstore van CDKN op de eerste verdieping van het shopping center te vinden zijn.

In 1853 startte Spaas als lokale kaarsenfabrikant in Hamont. Intussen staat de 5de generatie aan het roer en is het merk uitgegroeid tot een belangrijke speler in de internationale kaarsenmarkt. Spaas telt 250 medewerkers en is marktleider in België. Ook in Europa heeft het een sterke positie uitgebouwd. Naast de productie-eenheid in Hamont is er ook een nieuwe fabriek in Polen. De vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn louter salesgericht.