"Meteen in mijn kelder gedoken" INWONERS BRENGEN AFVAL NAAR MOBIEL RECYCLAGEPARK OP MARKTPLEIN DAVID ACKE

09 juni 2018

02u58 0 Wijnegem Inwoners van Wijnegem konden voor de eerste keer op het Marktplein terecht met kleine fracties afval op een mobiel recyclagepark. Op die manier wil het bedrijf IGEAN mensen helpen die geen recyclagepark in de buurt hebben of die niet mobiel genoeg zijn om tot daar te geraken.

Op het Marktplein in Wijnegem konden buurtbewoners gisteren hun afval afgeven op een mobiel recyclagepark. Dat is een tijdelijke opstelling op een specifieke locatie waar kleine hoeveelheden afvalfracties worden ingezameld. IGEAN, het bedrijf achter de mobiele recyclageparken, werkt daarvoor samen met de lokale besturen. "Het concept is al twee keer getest in Niel. Dat werd positief geëvalueerd en daarom breiden we testperiode uit naar vier gemeentes. Tot en met oktober zal er maandelijks een mobiel park langskomen in Edegem, Kalmthout, Niel en Wijnegem", vertelt ondervoorzitter van IGEAN Jos Matheeussen. Na die periode wordt het project opnieuw geëvalueerd.





In dergelijke recyclageparken kunnen kleine fracties binnengebracht worden van onder andere houtresten, harde kunststoffen, metaal, vlak glas, kurken en klein gevaarlijk afval. "Met kleine fracties bedoelen we ongeveer een emmer vol. Het is niet de bedoeling dat je met je wagen en aanhangwagen naar hier komt. Deze parken zijn bedoeld voor mensen die niet tot in een vast recyclagepark geraken omdat ze bijvoorbeeld geen vervoer hebben", aldus Matheeussen.





Verfresten

Buurtbewoonster Simone Vandevelde is alvast grote fan van het concept. Ze kwam vijf keer afval brengen. "Ik wist eerst niet wat er aan de hand was tot mijn buurman mij vertelde dat je er je afval kon afzetten. Ik ben meteen in mijn kelder gedoken. En eens je daar begint te zoeken, vind je vanalles", lacht ze. Simone bracht een lampenkap binnen, verfresten, bouten en schroeven, glas en een hele resem potjes. "Hou die potjes ook maar. Alles mag weg!"





Naast Mobiel Recyclagepark is er nog een aantal projecten in volle voorbereiding. IGEAN wil met een geïntegreerd klimaatplatform lokale besturen en burgers ondersteunen bij hun inspanningen ten voordele van het klimaat door energiebesparende maatregelen en duurzame mobiliteit. Zo kocht het bedrijf onlangs vijf CNG vrachtwagens ter vervanging van de vervuilende dieselwagens.





Het bedrijf wil ook het openbaar domein verbeteren door gebruik te maken van nieuwe technologieën en internet. "Het idee van de gemeente Edegem om via camera's en sensoren op afvalophaalwagens het openbaar domein te monitoren kreeg veel bijval vanuit de Vlaamse overheid. Die wagens rijden bijna wekelijks door de straten en zo kan er sluikstorten worden vastgesteld maar evengoed foutparkeerders. Maar dit project moet nog helemaal op punt gesteld worden," verduidelijkt Matheeussen die geen problemen ziet rond de nieuwe privacywet.