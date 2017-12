"Kind met Down kost te veel geld? Da's genocide om economische redenen" VADER VAN LENNE (4) IS BOOS OVER UITSPRAKEN GENETICUS DAVID ACKE

02u35 0 Foto Stijn Paridaens De 4-jarige Lenne heeft het syndroom van Down. Zijn vader Stijn reageert boos in een open brief op Facebook nadat een geneticus gezegd heeft dat mensen met het syndroom van Down de samenleving veel geld kosten. Wijnegem "Dit ruikt naar pure genocide omwille van economische redenen." Dat zegt Stijn Paridaens op de redenering van geneticus Patrick Willems die zegt dat de NIP-test zichzelf terugbetaalt omdat mensen met het syndroom van Down de samenleving veel geld kosten. Met die test kan je het syndroom bij foetussen opsporen. Stijn, zelf vader van een 4-jarig zoontje met Down, reageert boos in een open brief op Facebook.

Stijn Parideans verslikte zich afgelopen week in zijn koffie toen hij las hoe geneticus Patrick Willems van het Antwerpse bedrijf Gendia sprak over mensen met het Syndroom van Down. Willems loofde de inspanning van minister van Volksgezondheid Magie De Block (Open Vld) die ervoor zorgde dat de NIP-test met 8,68 euro remgeld toegankelijk werd voor iedereen. Want: "Genetische tests betalen zichzelf terug. Op lange termijn kost een genetische aandoening zoals het syndroom van Down de samenleving immers veel geld. Patiënten lijden vaak aan ernstige lichamelijke aandoeningen en hebben aangepaste opvang en begeleiding nodig. Een Nederlandse studie spreekt over een miljoen euro op levensbasis", aldus Willems.





"Totaal ongefundeerd. Dat is een redenering van iemand uit de farmaceutische sector die met de NIP-test een nieuw goudhaantje gevonden heeft. Zeggen dat een kindje met Down de maatschappij te veel geld kost en we dus beter af zijn zonder, neigt voor mij naar pure genocide omwille van economische redenen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze kosten ons te veel geld dus we roeien ze beter uit", vertelt Paridaens. Samen met zijn vrouw Remke heeft hij zelf een kindje met het Syndroom van Down, Lenne.





Patrick Willems reageert nuchter: "Ik ken de gevoeligheden van deze ouders en ik kan dat begrijpen. We zien wel vaker dat ouders die een kindje met Down hebben met een dubbel gevoel zitten. Aan de ene kant zijn ze erg blij met hun kindje en doen ze er alles voor maar aan de andere kant voelen ze zich wat benadeeld omdat zij de keuze nog niet hadden." Ook dat vindt Paridaens bij de haren getrokken. "Wij voelen ons helemaal niet benadeeld. Voor alle duidelijkheid, wij zijn absoluut voorstander van de test. Het is een goede, betrouwbare en veilige manier om genetische afwijkingen op te sporen. Maar het is de manier waarop het geformuleerd wordt."





Keuze

Willems nuanceert: "We horen die klassiekers wel vaker. Woorden als zuivering en genocide komen vaker terug. En dat is jammer wat dat zorgt ervoor dat het debat niet sereen kan verlopen. Het enige wat wij willen is dat mensen de keuze hebben na de resultaten van de test. En daar draait het om." In dat opzicht kan Paridaens zich wel vinden in het betoog van Willems. "Het hoogste goed is nog altijd de vrije keuze die mensen hebben. Ieder voor zich moet uitmaken of ze een kindje met een genetische afwijking willen en kunnen grootbrengen", besluit de papa van Lenne.