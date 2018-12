“Kafka in het kwadraat”: wielklem op Vlaamse wagen die al tien jaar geseind staat in Polen voor sporenonderzoek Sander Bral

20 december 2018

18u21 0 Wijnegem De lokale politie heeft een wielklem gezet op een wagen in Wijnegem die al tien jaar geseind staat voor sporenonderzoek. In 2009 werd de wagen gestolen uit Edegem maar het voertuig werd in Polen onderschept. De eigenaar heeft tien jaar met zijn wagen kunnen rijden vooraleer aan het licht kwam dat de wagen nog geseind stond. “Kafka in het kwadraat.”

In februari 2009 werd de wagen van Patrick Van Gysel, die intussen in Wijnegem woont, gestolen uit Edegem. Patrick deed toen aangifte van diefstal bij de lokale politiezone HEKLA. “We zijn de gestolen wagen zelf beginnen opzoeken op websites van tweedehands wagens en hebben zoveel mogelijk instanties ingeschakeld om mijn wagen terug te vinden”, herbeleeft Patrick. “Opeens begonnen we bizarre telefoontjes te krijgen in gebrekkig Nederlands en Engels met een Pools accent. Daarin kregen we te horen dat onze wagen in Polen werd aangetroffen. We maakten ons erg ongerust over die telefoontjes, we dachten dat de dieven ons probeerden af te dreigen. Tot het moment we telefoon kregen van de Poolse politie met de bevestiging dat onze wagen wel degelijk gevonden was in een klein Pools stadje.”

Patrick is toen met zijn broer en zus met een aanhangwagen richting Polen gereden om zijn voertuig te recupereren. “Bij wonder was er geen schade en reed het voertuig nog”, gaat Patrick verder. “Wel was er overal wit poeder te vinden in en op de wagen. Dat bleek afkomstig te zijn van een sporenonderzoek van de Poolse autoriteiten. Intussen heb ik nog tien jaar met die gestolen wagen gereden, mijn verzekeringen betaald, elk jaar keuringen laten uitvoeren en zelfs verkeersboetes op mijn nummerplaat opgehoest.”

Deze maand heeft Patrick zijn wagen verkocht aan een koppel uit Bosnië. “Opeens kreeg ik telefoon vanuit Brussel dat mijn wagen in beslag genomen ging worden omdat hij geseind stond als gestolen”, vertelt Patrick verbaasd. “Woensdag kwam de lokale politiezone MINOS langs om mijn wagen in beslag te nemen. Na veel discussie hebben ze mijn wagen niet meegenomen maar wel aan een wielklem gelegd. Tien jaar na de feiten? Wat een kafka!”

“De wagen is tien jaar geleden wel degelijk ontseind geweest door de Belgische politie”, reageert Sven Verbaenen van de lokale politiezone MINOS. “Wellicht is de wagen in Polen gebruikt voor één of ander misdrijf waardoor er sporenonderzoek nodig was. Of dat onderzoek er effectief geweest is, weten wij niet. Het zou kunnen dat de Poolse autoriteiten vergeten zijn de wagen te ontseinen, dat proberen wij hier in België nu te achterhalen. De reden waarom de wagen nu pas op onze radar verschijnt is door de recente verkoop ervan. Verkeersboetes staan namelijk op nummerplaat en niet op chassisnummer. Bij de keuring wordt het chassisnummer wel gecontroleerd, maar niet of de wagen al dan niet geseind staat. Bij verkoop komt dat wel aan het licht.”

“Wij begrijpen de frustratie van de eigenaar en de nieuwe kopers”, gaat Verbaenen verder. “We weten heus wel dat een sporenonderzoek tien jaar na de feiten nog weinig zin heeft. Moest het toch zijn dat er met het voertuig enorm zware feiten gepleegd zijn, zou een onderzoek alsnog zijn nut kunnen hebben. We moeten dus eerst aftoetsen bij de Poolse autoriteiten waarom dat sporenonderzoek nodig was en of het al dan niet al gebeurd is. Daarom kunnen we de wagen nog niet vrijgeven. Het zou zonde zijn als het Poolse onderzoek in het gedrang komt door nalatigheid van de Belgische politie. We verwachten het voertuig binnen enkele dagen terug vrij te geven.”

“Voor de nieuwe kopers is dat veel te laat”, zucht Patrick. “Het gaat om een koppel uit Bosnië dat twee dagen moet rijden om kerstmis te kunnen vieren met hun familie. Zij zijn de grote dupe van dit verhaal.”