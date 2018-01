"Iedereen behoudt zijn job" AERTSSEN GROUP NEEMT KRANEN MICHIELSENS OVER PHILIPPE TRUYTS

02u31 6 Archieffoto De Freine De knaloranje kranen van Michielsens, waarvan er vorig jaar 2 gestolen werden. Wijnegem De Stabroekse aannemer Aertssen Group neemt kraanverhuurbedrijf Michielsens uit Wijnegem over. "Alle 200 werknemers van Michielsens blijven aan boord", zo zegt Yves Aertssen van het familiebedrijf dat actief is in twintig landen. "We willen met de overname onze marktpositie versterken."

Kranen Michielsens kwam afgelopen herfst op een opmerkelijke manier in het nieuws. Na de diefstal van drie knaloranje kranen in Zelzate volgde een klopjacht per helikopter. Zaakvoerder Johan Michielsens vond dankzij de tips van twee vrachtwagenchauffeurs nog dezelfde dag de dure kranen terug. Het leverde de truckers elk een vindersloon van 25.000 euro op. Twee van de drie ontvreemde kranen waren elk 700.000 euro waard.





Sterker

Drie maanden later mag het personeel van Michielsens ervan uitgaan dat het vanaf februari een onderdeel wordt van Aertssen Group. Er loopt nog een juridische procedure, maar dat is in principe een formaliteit. Aertssen is geen kleintje: het levert bouw- en infrastructuurwerken, verhuurt kranen en is ook actief in transport, logistiek, groene energie en vastgoed. "In ons land werken zowat 800 mensen, wereldwijd komen we uit op circa 1.350", zegt Yves Aertssen.





"We zijn de voorbije jaren mooi gegroeid en willen dat gezond blijven doen. De overname van Michielsens - 200 banen - is strategisch een belangrijke stap. Zij hebben een geografisch andere spreiding, wat ons de kans geeft om onze positie te versterken." Aertssen is in het buitenland en in België vooral in het Antwerpse actief. Michielsens werkt meer richting Brussel, Gent en Limburg.





Identiteit

Toch hoeft Michielsens, waar topman Johan Michielsens maandagavond niet bereikbaar was voor commentaar, niet te vrezen voor de eigen identiteit en de werkgelegenheid. "Ze behouden hun zelfstandigheid en kleuren. De klanten zijn zeer complementair met die van Aertssen", zo klinkt het nog.





Aertssen haalt een vijfde tot een kwart van zijn omzet uit kraanverhuur. Naast België zijn er vaste basissen in het Midden-Oosten en Marokko. De omzet piekte in 2016 op 232 miljoen euro. Ter vergelijking: Michielsens zette toen een cijfer van 24 miljoen euro op de tabellen.





Over de overnameprijs zwijgen de betrokken bedrijven.