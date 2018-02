"Experimenteel wonen wint aan populariteit" ZES PROEFPROJECTEN DE IDEALE WONING VAN START TOON VERHEIJEN

16 februari 2018

02u30 0 Wijnegem Zes bouwprojecten van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning zijn door Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) opgenomen in een proefproject rond experimentele woonvormen. De bedoeling is om mensen met een beperking, ouderen, kansarmen op een of andere manier te laten samenwonen en samenwerken. De projecten

Vlaams minister Liesbeth Homans deed vorig jaar een oproep om projecten in te dienen. Uiteindelijk werden er verspreid over héél Vlaanderen 28 weerhouden. Niet minder dan zes van die projecten zijn van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning die actief is in het Antwerpse. Het gaat uiteindelijk om vijf projecten rond welzijn en één project waarbij sociale huurders gaan samenwonen in een systeem van cohousing. "We merken meer en meer behoefte aan alternatieve en betaalbare vormen van wonen", zegt Gert Eyckmans van De Ideale Woning. "Je ziet dat ook op de reguliere woonmarkt. Verschillende mensen die samen één huis huren of verschillende gezinnen die aan cohousing doen. Het zijn vormen van wonen die alleen maar aan populariteit winnen."





De projecten die nu geselecteerd zijn om deel te nemen aan het proefproject, mogen gedurende een zestal jaren afwijken van de huidige regels van de Vlaamse Wooncode voor. Het agentschap Wonen Vlaanderen controleert de uitvoering van de geselecteerde projecten. Daarna zal bekeken worden of ze ook voor specifieke doelgroepen effectief kunnen toegepast worden. In Antwerpen zelf start een klein project in een woning in de Londenstraat.





Montfortanenklooster

"Daar willen we een aantal senioren laten samenwonen in en groepswoning", zegt Gert Eyckmans. "De bedoeling is zo de vereenzaming een beetje tegen te gaan van alleenstaande ouderen uit die buurt. In het Montfortanenklooster aan de Holle Weg in Kontich gaan we ongeveer hetzelfde doen. Daar komen vijf sociale seniorenappartementen of studio's die samen een gemeenschappelijke leefruimte en een grote keuken hebben. Er komen ook twee gewone sociale appartementen en een buitenschoolse kinderopvang. Zo hopen we er ook wat levendigheid in de brengen."





Aan de Zoete Dreef in Kalmthout bouwt De Ideale Woning 47 sociale huurwoningen. Daarvan zullen er zeven expliciet voorbehouden worden voor mensen met een beperking. Daarvoor wordt samengewerkt met Het Spectrum.





Lepelhof

In Mortsel komen er 22 appartementen in project Lepelhof waarbij één appartement wordt voorbehouden voor vier volwassenen met een mentale beperking die er begeleid zelfstandig kunnen wonen. Twee andere flats dienen dan weer voor mensen met een mentale beperking die nog wel volledig zelfstandig kunnen wonen. "In Malle starten we samen met Huize Walden het project Bussem, een uitbreiding van de zorginstelling. Daar komen op het gelijkvloers 43 aangepaste studio's voor personen met een beperking. De mantelzorgers kunnen wonen in 15 appartementen op de verdieping. Zo is de directe familie altijd dichtbij", zegt Eyckmans. Tenslotte komt er op de De Werve Hoef in Wijnegem ook een cohousingproject. Van de 300 nieuwe sociale huur- en koopwoningen zullen er 25 nieuwe woningen samen een cohousing vormen. Elk gezin krijgt een eigen woning, maar verscheidene ruimten worden gedeeld.