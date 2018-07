"Echt Antwaarpse dialect laten leven" 30 juli 2018

02u24 0

Heel wat liefhebbers van authentieke 'Antwaarpse' muziek zijn afgelopen zaterdag afgezakt naar 't Gasthuis op de Turnhoutsebaan in Wijnegem. Ze kwamen er in de zomerbar genieten van nog echte Antwerpse muziek. Het was de derde keer dat organisator Glenn Pellis het festival organiseerde. De man heeft dan ook al jaren een passie voor alles wat draait rond het Antwerpse dialect. Boeken, vinyl, cd's... zowat alles probeert hij bij te houden. Hij richtte samen met HVD Mediaworks ook de website www.antwerpsemuziek.be op.





Ondertussen organiseerde hij dus ook voor de derde keer een eigen festival en dat wordt bij heel wat mensen gesmaakt. "Een festival met alleen maar muziek van bij ons en alles in ons eigenste Antwaarpse dialect", klinkt het. "In totaal deden tien groepen hun ding in het 'Antwaarps'. We willen daarmee vooral aantonen dat ons dialect nog lang niet uitgestorven is en dat ook de authentieke Antwaarpse muziek nog leeft."





Onder andere Kev Meskens, broer van Nathalie Meskens, en Raf Timmermans, vaste gitarist van Filip Kowlier, waren van de partij op het festival. De bands en artiesten die achtereenvolgens op het podium stonden waren Winand, Pé & de Medeklinkers, Pickin'Daddy, Ed Kooyman, De Joenges, DeMentAliteit, Kevi-K & dj H-Core (Antwerpse Rap), Tattoos 'n Scars, Man Huys en Peter Ceulemans. (VTT)