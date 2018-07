"Airco is hier al tien jaar defect" PERSONEEL GALERIA INNO KLAAGT HELSE TEMPERATUREN AAN DAVID ACKE

02u45 0 Wijnegem De verkopers van Galeria INNO trekken aan de alarmbel. Ze vinden het veel te warm op de werkvloer omdat de airco het al jaren niet meer doet. De verkopers moeten zich behelpen met ventilatoren maar met deze hoge temperaturen helpen die niet veel. "Klanten klagen tegen ons over de warmte en gaan weg. En we kunnen ze geen ongelijk geven."

De verkopers van Galeria INNO op de Meir klagen over de veel te warme temperaturen op de werkvloer. Oorzaak: een defecte airco. "Ik werk hier al tien jaar en al tien jaar zeggen ze bezig te zijn met die airco." De werkvloer staat vol met draagbare ventilatoren, maar veel helpt dat niet. "Alleen als je er echt voor staat, kan je even afkoelen. En dan nog", vertelt een verkoopster. Allemaal vertellen ze hetzelfde maar niemand die bij naam genoemd wil worden. "Als ze in Brussel weten wie er gesproken heeft, zou er nogal wat zwaaien", klinkt het.





Klanten klagen

De verkopers zeggen elke dag klachten van klanten te moeten aanhoren over de warme temperaturen in de winkel. "Ik hoor dat zeker vijf keer per dag. En ik kan ze geen ongelijk geven. Ik stuur ze met plezier door naar de klachtendienst van de winkel. Hoe meer klachten de directie krijgt, hoe sneller ze er misschien iets aan doen. Maar ik vrees ervoor", vertelt een verkoopster op de eerste verdieping.





"Het is niet draaglijk voor hen, maar ook niet voor ons. Het is 10.30 uur en het zweet staat nu al op mijn voorhoofd", voegt een collega toe.





Hoewel de directie niet wil communiceren over bezoekersaantallen, voelen de verkopers dat mensen wegblijven. "Kijk gewoon eens rond, dan zie je voldoende. Het zijn solden en de gangen zijn hier leeg."





Vooral het passen blijkt een groot probleem te zijn. "In de pashokjes lopen de temperaturen gemakkelijk op tot 28-30 graden. Dan ben je niet snel geneigd je om te kleden hé", vertelt een andere verkoopster.





Nochtans staat er een ventilatiesysteem op het dak maar dat werkt niet. De blazers in het plafond blazen lucht van buiten naar binnen, maar met deze warmte is dat niet bevorderlijk voor een frisse werksfeer. "Alleen in de winter is het hier fris." De directie in Brussel wilde niet reageren op de klachten van hun werknemers.





Verkoeling

Anders gaat het eraan toe in het Wijnegem Shopping Center. Met een werkende airco is het daar constant 21 graden. "Dat is een troef die we natuurlijk graag uitspelen. Wij moeten het hebben van extremen. Wanneer het goede weer begint, gaan mensen graag buiten shoppen maar als die hoge temperaturen aanblijven, komen ze verkoeling zoeken bij ons", weet manager Nicole Bats. Cijfers van de maand juli zijn er nog niet maar de manager is hoopvol dat het een goede soldenmaand is geweest. "De laatste twee weken zijn heel druk geweest. We organiseerden een aantal evenementen en met einde van de solden in zicht, komen mensen nog gauw enkele koopjes doen."