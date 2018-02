Zware celstraffen gevraagd voor cannabishandel 28 februari 2018

Een twintiger uit Torhout, een vrouw uit Wielsbeke en twee mannen uit Rotterdam riskeren zware celstraffen voor cannabishandel.





De politie kwam de drugshandel op het spoor door telefoontaps bij de Torhoutenaar, die in het vizier kwam via een ander drugsdossier. De rechercheurs hoorden gesprekken over de levering van 200 gram cannabis vanuit Nederland en lieten ingrijpen tijdens de verkoop. De drie mannen werden opgepakt in Torhout. Het parket vermoedt dat Torhoutenaar L.J. 4,5 kilo cannabis in anderhalf jaar verkocht en wil 35 maanden opsluiting. Hij minimaliseerde de verkoop en verdeelde naar eigen zeggen enkel onder vrienden.





De Nederlanders, die hem bevoorraadden, verkochten volgens het parket in ons land 19 kilo cannabis. Er wordt 5 jaar cel en 2 jaar cel gevraagd. Ze waren niet aanwezig op hun proces en zijn hun borg om voorwaardelijk vrij te komen kwijt. De vrouw uit Wielsbeke, het liefje van een van de Nederlanders was medeplichtig, want ze zorgde voor de huurauto. Ze riskeert 1 jaar cel. Het parket vroeg ook de verbeurdverklaring van vermoedelijke opbrengsten van verkoop van drugs. Vonnis op 16 april. (BBO)