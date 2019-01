Zwaantjesbrug wordt nog voor de zomer hersteld Joyce Mesdag

09 januari 2019

17u44 0

De beschadigde Zwaantjesbrug in Wielsbeke wordt nog voor de zomer hersteld. Er komt ook bijkomende signalisatie om ongevallen te voorkomen. Dat laat Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) weten, die naar de stand van zaken polste bij de minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA). Op 16 juli 2018 raakte de Zwaantjesbrug over de N382 en het kanaal Roeselare-Leie in Wielsbeke beschadigd door een botsing met een kraan. Op 17 augustus gebeurde er op deze locatie opnieuw een ongeval met een vrachtwagen. Hierbij raakten twee reeds eerder beschadigde voorgespannen liggers bijkomend beschadigd. “De schade ten gevolge van de beide aanrijdingen zal vanzelfsprekend gelijktijdig worden hersteld. Dit wordt gepland voor de zomer”, aldus Bert Maertens. “Om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden, zal het agentschap Wegen en Verkeer bijkomende signalisatie op de N382 plaatsen om de hoogte van de brug te verduidelijken. Ook De Vlaamse Waterweg nv zal extra signalisatie aan de brug plaatsen.”