Yvan Callens trekt alleen naar kiezer 02 augustus 2018

02u47 0

Yvan Callens (52) uit Ooigem zal met de éénmanslijst Onafhankelijk Alter.Natief meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Yvan is vrijgezel, en werkzaam in het VTI in Waregem als opvoeder. "Ik heb gepolst bij andere partijen, maar er was nergens plaats voor mij", zegt Yvan. "Ik droom er al langer van om in de politiek te stappen, daarom heb ik beslist om dan maar alléén naar de kiezer te trekken." Yvan wil onder meer fijn stof aanpakken in Wielsbeke. "Industrie mag, maar het moet leefbaar blijven. Daarnaast wil ik graag een buurtnetwerk oprichten dat langdurig zieken, alleenstaanden en senioren steunt. Tot slot hecht ik belang aan betaalbare ouderenzorg in de gemeente, dus ben ik tegen de privatisering van de sector." (JME)