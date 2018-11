Wrak bovengehaald van Waregemnaar die al 4 jaar vermist is 21 november 2018

02u24 0 Wielsbeke Meer dan 4 jaar nadat Filip Migneau (45) spoorloos verdween, is gisteravond in de Leie in Sint-Baafs-Vijve zijn Volkswagen Golf opgevist. Dat gebeurde tijdens een actie van de Cel Vermiste Personen. Of het wrak ook nog een lichaam verborg, was bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet duidelijk.

Maandag 24 februari 2014 wachtten zijn collega's bij Beaulieu in Kruishoutem tevergeefs op de komst van Filip Migneau uit Waregem. De man daagde niet op. Hij bleek spoorloos verdwenen. Ook zijn familie weet niet wat er met hem is gebeurd. Gisteravond werd een deel van het mysterie opgelost. Zijn Volkswagen Golf werd uit de Leie gevist tijdens een routineactie onder leiding van de Cel Vermiste Personen. In de voorbije weken werden tal van waterlopen in onze provincie gescand met een sonarboot, op zoek naar autowrakken. Dat leverde een lijstje op met locaties die gisteren en vandaag worden aangedaan. Zo werd gisterenvoormiddag in Lauwe een Peugeot zonder nummerplaten bovengehaald. De wagen stond sinds vier jaar geseind als gestolen. In Sint-Baafs-Vijve kostte het flink wat moeite om een wrak te lichten. Het bleek om de Volkswagen Golf van Filip Migneau te gaan. Zijn broer Frank uit Deerlijk, die de berging bijwoonde, kreeg daarover snel bevestiging. De man werd ter plaatse bijgestaan door de dienst slachtofferzorg van de politie.





Omdat aan de boorden van de Leie niet kon uitgemaakt worden of het wrak ook nog menselijke resten verborg, werd het voertuig weggebracht voor verder onderzoek. Gisteravond werd het wrak ontmanteld en ontleed door de specialisten van het DVI-team (Disaster Victim Identification). Welk resultaat dat opleverde, moet nog blijken.





(VHS)