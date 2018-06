Willy en Godelieve vieren diamanten huwelijk 27 juni 2018

02u28 0

Willy Vandewaete en Godelieve Ottevaere uit Sint-Baafs-Vijve hebben hun diamanten huwelijksverjaardag gevierd. Willy werkte als magazijnier bij Unilin in Ooigem, Godelieve werkte in breifabriek Lava in Sint-Baafs-Vijve.





Het koppel heeft twee dochters, Kathleen en Conny, die voor 4 kleinkinderen zorgden. Het koppel gaat graag wandelen samen en legt graag een kaartje.











(JME)