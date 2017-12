Wijk ligt wakker van Bar D'hiver 30-TAL BEWONERS DIENEN KLACHT IN VOOR GELUIDSOVERLAST JOYCE MESDAG

De iglotent van Bar D'hiver. Wielsbeke De gemeente heeft met Bar D'hiver voor het eerst een pop-up winterbar te pakken, maar niet iedereen 'viert' mee. Volgens een 30-tal bewoners van de Zwingelkotstraat, Merellaan en Lijsterlaan houdt geluidsoverlast hen al wekenlang wakker. "Twee weken geleden hebben we, samen met de organisatie en de burgemeester, enkele afspraken gemaakt, maar die worden absoluut niet nageleefd."

Op 16 november ging Bar D'hiver open, langs de Houtvezelstraat in Wielsbeke. Van donderdag tot zondag worden er rustige en iets minder rustige feestjes gebouwd in een opblaasbare reuze-iglotent. De eerste klachten over geluidsoverlast kwamen er al vrij snel na de opening, en twee weken geleden bereikten die een hoogtepunt, toen een 15-tal bewoners op bezoek gingen bij burgemeester Jan Stevens (CD&V).





"Het is echt dramatisch", zegt buur Olivier Van Overmeeren. "Gezellig tv-kijken, lukt niet meer. Kinderen worden wakker gehouden, bepaalde buren kunnen enkel nog slapen als ze in de verste kamer gaan liggen, enz. Het gaat niet om wat achtergrondlawaai, je kan echt meezingen met de liedjes. Bij die ontmoeting met de burgemeester hebben we enkele afspraken gemaakt. Het toegelaten aantal decibel werd verlaagd, dj's mogen geen microfoon meer gebruiken, enz. maar we merken dat de organisatie zich totaal niet aan die afspraken houdt. De politie heeft afgelopen weekend in twee verschillende woningen overlast vastgesteld, en een pv opgesteld."





Sas geïnstalleerd

De organisatie doet er naar eigen zeggen aan alles om de geluidsoverlast te beperken.





"We hebben al duizenden euro geïnvesteerd om geluidsoverlast te beperken", legt Dirk Callens uit. "Zo hebben we een sas geïnstalleerd, zodat het geluid niet meteen naar buiten kan als de deur open gaat. We hebben een container met houtvezels laten komen, om het geluid beter te isoleren. We begrijpen het ook niet: van de ene buur krijgen we te horen dat het allemaal heel goed meevalt, of dat er zelfs helemaal niets te horen is en van de andere horen we dat het niet te doen is van het lawaai. We weten ook niet goed wat te geloven."





De organisatie beweert zich aan de regels te houden die twee weken geleden met de burgemeester werden afgesproken. "Veel mensen samen op één plek, zorgen nu eenmaal voor lawaai. Dan mag je de muziek nog stiller zetten, al die mensen die samen uit de bol gaan, dat hoor je."





Registratietoestel

De burgemeester, die zelfs al wakker gebeld werd afgelopen weekend, belooft van zodra het kan voor een concrete oplossing te zorgen. "Ik denk aan een registratietoestel, die bij de winterbar wordt opgesteld. Dat meet en registreert hoeveel decibels er de hele avond lang worden geproduceerd. Als de organisatie zich niet aan de afspraken houdt, dan kunnen we dat objectief waarnemen."





Over wie nu gelijk heeft, wil Stevens zich niet uitspreken.





Sowieso komt er een einde aan de hinder voor de buurtbewoners. Zondag 14 januari is de laatste avond. Op de huidige locatie start binnenkort een bouwproject, dus ook al zou er een tweede Bar D'hiver komen, dan kan het dus niet meer op dezelfde plek.