Wielsbeke krijgt 'stadsapp' 22 juni 2018

02u52 0 Wielsbeke De mensen achter de Facebookpagina 'Wielsbeke Spreekt', die recent omgedoopt is tot 'Wielsbeke Leeft', pakken uit met de 'Wielsbeke Leeft-app'.

Het gaat om dezelfde stadsapp die al in verschillende Vlaamse steden en gemeenten werd gelanceerd. Gebruikers zullen er openingsuren kunnen raadplegen van handelaars die zich inschrijven voor de app, en ook afspraken en bestellingen bij hen kunnen doen. "Omgekeerd zullen handelaars ook gemakkelijker acties kunnen communiceren naar hun klanten, en ook op de valreep vrijgekomen gaten in hun agenda sneller kunnen invullen", zegt Jan De Potter, Frederik Vynckier en Thomas Neirynck, enkelen van de initiatiefnemers.





"Gebruikers zullen meldingen kunnen sturen naar de gemeente, via de app. Voorlopig zullen wij die manueel doorsturen, maar we hopen dat we op termijn een rechtstreekse verbinding krijgen met de gemeentediensten." Er zullen ook automatische berichten uitgestuurd worden, en elke gebruiker kan zelf aanvinken welke berichten hem interesseren. "Op die manier zullen de inwoners van Wielsbeke snel en doeltreffend gecontacteerd kunnen worden bij een gaslek, bijvoorbeeld. Ook wanneer er op een bepaalde plek in de regio een gevaarlijke mist hangt of de weg glad is, kan een berichtje een groot verschil maken."





Afhankelijk van de voorkeuren van de gebruikers, zullen ze berichtjes krijgen over het culturele aanbod in de gemeente, of over sportieve activiteiten. Meer info is beschikbaar op de website wielsbekeleeft.be en via info@wielsbekeleeft.be.





(JME)