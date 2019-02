Werkstraf voor stalking burgemeester en wijkagent LSI

06 februari 2019

11u51

Bron: LSI 0 Wielsbeke Een 40-jarige man uit Wielsbeke moet van de rechter een werkstraf van 60 uren uitvoeren omdat hij afgelopen zomer burgemeester Jan Stevens van Wielsbeke en een wijkagent van de politiezone Midow drie maanden lang belaagde.

De veertiger spaarde kosten noch moeite om zijn frustraties te uiten aan de burgemeester en de wijkagente. En dat allemaal omdat zijn domicilie-aanvraag geweigerd. Stefaan D. wenste zijn domicilie op een adres in Wielsbeke te plaatsen, maar woonde in werkelijkheid bij zijn vriendin. Hij werd hierdoor gedomicilieerd bij haar. Dat zinde hem niet omdat dit nadelige financiële gevolgen voor het koppel zou hebben. Hij werkte zijn frustraties dan maar uit op burgemeester Stevens en de wijkagent. “Op 1 dag 71 telefoontjes naar de burgemeester, zijn moeder bedreigen, een struik beschadigen, opnieuw 19 telefoontjes in drie uren, op Facebook de burgemeester bekritiseren,…”, somde de openbare aanklager op wat de burgervader te verduren kreeg. Ook de wijkagent deelde in de brokken. “Dit is geen vrijheid van meningsuiting”, aldus nog de openbare aanklager. Stefaan D. bekende en vroeg de rechter een werkstraf te mogen uitvoeren. Burgemeester Jan Stevens noch de wijkagent stelden zich burgerlijke partij. Ze vroegen dus geen schadevergoeding. Als de man zijn werkstraf niet of niet correct uitvoert, moet hij toch nog zes maanden naar de cel.