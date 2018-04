Werken Guido Gezellestraat gestart 18 april 2018

Er zijn werken gestart in de Guido Gezellestraat, ter hoogte van OC Leieland. Er wordt een asverschuiving aangelegd, met de bedoeling de snelheid van het doorgaand verkeer af te remmen. In eerste instantie zal er weinig tot geen hinder zijn voor het verkeer op de Guido Gezellestraat. Vanaf begin mei wordt echter ook de wegenis aangepast. Vanaf dan zal de Guido Gezellestraat afgesloten zijn voor doorgaand verkeer, en dit gedurende ongeveer 2 maanden. De parking van OC en sporthal Leieland zal enkel bereikbaar zijn via de Wilgenlaan. (JME)