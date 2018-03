Werken bedrijvenzone Lobeek gestart 21 maart 2018

De West-Vlaamse Intercommunale WVI is gestart met de wegenis- en infrastructuurwerken voor de bedrijven- en dienstenzone Lobeek. De zone ligt op een terrein van ruim 7 hectare en wordt ingesloten door de Expresweg, de Lobeekstraat en de Albrecht Rodenbachlaan. Er zouden zich een 20-tal bedrijven kunnen vestigen. De werken zullen 1 miljoen euro kosten. Ondernemers die interesse hebben kunnen contact opnemen met WVI via 050/36.71.71 of ondernemen@wvi.be. Op woensdag 9 mei 2018 wordt een infomoment georganiseerd. (JME)