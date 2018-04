Werken aan extra voetbalvelden KSC Wielsbeke tegen volgend seizoen af 03 april 2018

02u28 1 Wielsbeke De werken waarbij voetbalclub KSC Wielsbeke twee extra voetbalvelden krijgt, moeten tegen volgend voetbalseizoen zeker klaar zijn.

Dat blijkt naar aanleiding van een vraag van oppositieraadslid Jan De Potter (U.) Die vroeg zich af of er nu nog een kunstgrasveld zou komen, omdat daar ooit sprake van was geweest.





"Neen", wist schepen van Sport Rachida Abid (CD&V). "Voor de prijs van één kunstgrasveld kunnen we de club een vijfde voetbalbalveld geven, een kleiner Duiveltjesveld, en ook nog eens de parking heraanleggen. Het kunstgrasveld komt er dus niet."





Verder worden ook containers voorzien langs het nieuwe veld, die ingericht worden als kleedkamers, compleet met sanitair en verwarming, én buitenveldverlichting. Alles samen wordt 895.000 euro geïnvesteerd. (JME)