Wéér ramt truck Zwaantjesbrug: betonpaneel klem BESTUURSTER KNALT TEGEN BROKSTUK N382 BIJNA 10 UUR DICHT

18 augustus 2018

02u52 0 Wielsbeke In Wielsbeke is gisteren opnieuw een vrachtwagen tegen de onderkant van de Zwaantjesbrug over de expresweg (N382) geknald. Een betonpaneel viel van de truck en boorde zich vast tussen de brug en het wegdek. Een automobiliste botste tegen het paneel en raakte gewond. De N382 bleef bijna 10 uur afgesloten, maar er is geen stabiliteitsprobleem voor de brug.

Rond 7.30 uur reed een dieplader van de producent in prefabelementen in supergladde beton Enjoy Concrete uit Veurne op de N382 tussen Ingelmunster en Waregem. Aan de Zwaantjesbrug in Wielsbeke ging het fout. Een betonpaneel was verkeerd en dus te hoog op de vrachtwagen geladen waardoor het tegen de onderkant van de brug, 4,20 meter hoog, terechtkwam. De kracht van de klap was zo hevig dat het paneel zich vastboorde tussen de brug en het wegdek en de laadvloer met een ruk uit de vrachtwagen schoof.





Kraan en betonschaar

Enkele andere betonpanelen kwamen verderop op het wegdek terecht. Een automobiliste die achter het gevaarte reed, werd verrast en botste tegen het geknelde paneel dat zich als een speer in de grond had geboord. Haar voertuig moest getakeld worden. Zelf raakte ze lichtgewond en ze werd naar het ziekenhuis overgebracht.





Het duurde maar liefst zeven uur vooraleer het betonpaneel kon worden verwijderd. Daarvoor moesten een kraan en een betonschaar aanrukken om het in stukken te knippen. Tijdens die operatie mocht geen verkeer meer over de brug in de Fabiolalaan passeren. Verkeer onder de brug op de N382 was al meteen na het incident verboden. Een inspectie van een ingenieur van De Vlaamse Waterweg bracht nadien geen stabiliteitsproblemen aan de brug aan het licht waardoor verkeer op en onder de brug opnieuw toegelaten werd. De herstelling van de schade zal later gebeuren.





Meerdere incidenten

Het was niet het eerste incident aan de Zwaantjesbrug. De voorbije jaren miskeken meerdere truckers zich op de hoogte van de brug. Een bordje duidt nochtans de precieze hoogte aan. Maar groene boontjes en houthaksel langs de kant van de weg en tal van krassen en putten aan de onderkant van de brug maken duidelijk dat vrachtwagens vaak te hoog zijn geladen. Amper een maand geleden knalde een kraan van zo'n 20 ton nog tegen de brug.





"De Zwaantjesbrug is iets lager dan andere bruggen", geeft Claudia van Vooren van De Vlaamse Waterweg toe.





Wettelijke voorwaarden

"Maar nog ruim hoog genoeg om aan de wettelijke voorwaarden te voldoen. Vrachtwagens mogen immers maar vier meter hoog geladen worden. Er is dus nog altijd een marge van 20 centimeter." Na het zoveelste incident zal de Vlaamse Waterweg wel bekijken of er geen extra preventieve maatregel, zoals de bevestiging van een hoogteportiek, genomen moet worden.