Weer op het veld na hartstilstand tijdens match COACH BELOOFT ETENTJE AAN TOESCHOUWER EN SPELER DIE HEM REANIMEERDEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

21 november 2018

02u25 0 Wielsbeke De 56-jarige voetbaltrainer van Jong Vijve stond gisteravond voor het eerst weer op het trainingsveld nadat hij op 4 november een hartstilstand kreeg tijdens een wedstrijd. Een speler en een man uit het publiek reanimeerden hem. "Ik ga Thomas en Dickie nog eens goed trakteren op een diner."

Coach Rik Bettens van de eerste ploeg van Jong Vijve zakte op 4 november tijdens de thuiswedstrijd tegen Aalbeke Sport plots in elkaar nadat hij een hartstilstand kreeg. Zijn speler Thomas Malfait en een man uit het publiek, Dickie Baetens, snelden meteen te hulp en startten met een hartmassage. Ze gebruikten ook meteen het AED-toestel dat aan het lokaal hangt. Thomas en Dickie zijn beiden verpleegkundigen op de spoeddienst van het ziekenhuis van Waregem. "Toen ik bijkwam en ze me vertelden wat er gebeurd was, wou ik eigenlijk de wedstrijd gewoon laten verder gaan", lacht Rik, die per helikopter meteen naar het ziekenhuis in Brugge werd gebracht. "Ik heb daar uiteindelijk tien dagen gelegen. Ik ben al dertien jaar een hartpatiënt, sinds een dubbel hartinfarct. Een stukje van mijn hart werkt niet meer. De hartstilstand die ik tijdens de wedstrijd kreeg, is gedeeltelijk daaraan te wijten. Ze hebben nu wel een defibrillator gestoken. Het voelt vreemd dat daar nu een soort machientje in mij zit, maar het is wel een stuk veiliger natuurlijk. Vandaag heb ik enkel nog wat last van gekneusde ribben door de hartmassage, maar dat neem ik er graag bij natuurlijk."





Trakteren

Coach Rik is zijn redders Thomas Malfait en Dickie Baetens enorm dankbaar. "Ik kan moeilijk teruggeven aan hen wat ze voor mij gedaan hebben", zegt Rik. "Ze zijn zo bescheiden door te zeggen dat dat AED-toestel het werk gedaan heeft. Maar als zij er niet waren geweest om mij een hartmassage te geven en heel goed te weten hoe ze dat toestel moeten gebruiken, dan was ik er wellicht niet meer. Zij zijn mijn redders. Het is toch ongelooflijk dat ik nu alweer op het trainingsveld sta? Thomas kon er vanavond niet bij zijn, maar ik hoor hem wel nog. Ik ga Thomas en Dickie sowieso nog trakteren op een uitgebreid diner. Het weegt niet op tegen wat zij voor mij gedaan hebben, maar ik moet iets doen voor hen." De match tussen Jong Vijve en Aalbeke Sport wordt binnenkort volledig opnieuw gespeeld.