Vroeger trouwen op vrijdag is voortaan mogelijk 03 april 2018

02u28 1

Voortaan is het mogelijk om op vrijdag vanaf 11 tot 18 uur te trouwen op het gemeentehuis van Wielsbeke, aan het gebruikelijke tarief van 60 euro.





Vroeger kon dat maar vanaf 15 uur. Er kon gevraagd worden om af te wijken van die tijden, maar dat kostte koppels 250 euro.





"Op die manier wordt het gemakkelijker voor trouwkoppels om de plechtigheid in het gemeentehuis te combineren met de viering in de kerk", zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). (JME)