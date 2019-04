Vrienden van Mol-afvaller Martijn emotioneel bij afscheid: “Het werd stil toen het verdict viel” Joyce Mesdag

01 april 2019

17u16 0 Wielsbeke Het avontuur van Martijn uit Ooigem zit erop. De enige West-Vlaming in de editie van De Mol van dit jaar moest het programma als derde verlaten.

Enkele van zijn vrienden waarmee hij samen voetbalt bij amateurvoetbalploeg ’t Postje zagen op groot scherm in ’t Brouwerijtje in Sint-Baafs-Vijve hoe Martijn zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken stak. Hij liet zijn tranen de vrije loop en vroeg presentator Gilles zelfs om een knuffel toen die hem nog enkele afscheidsvragen stelde. “Ja we waren toch redelijk stil toen het verdict is gevallen”, zegt Wout Verheye, een van zijn voetbalmaten. “Het raakte ons wel, toen we zagen dat hij zelf zo emotioneel was bij zijn afscheid. Wellicht is hij te druk bezig geweest met het ‘winnen’, om nog op misstappen van anderen te letten. Zijn tunnelvisie noemde hij het zelf...”

Martijn zelf was niet aanwezig in ’t Brouwerijtje, geen enkele keer de voorbije weken. “Dat is eigenlijk logisch nu, achteraf gezien. Als hij de voorbije twee keren wél had meegekeken met ons op groot scherm, maar dan plots gisteren niet, omdat hij naar café De Mol moest na de uitzending, dan hadden we wel kunnen inschatten hoe laat het was natuurlijk.”

Het enthousiasme om het programma te blijven volgen is iets getaand bij de vrienden. “Dat Martijn meedeed was natuurlijk een verschil. Maar we gaan het programma wellicht blijven volgen. Vanaf volgende week kijken we samen met Martijn.”