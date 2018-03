Vrachtwagenparking vlakbij Agristo geopend 13 maart 2018

02u42 0

In Wielsbeke is een gloednieuwe vrachtwagenparking in gebruik genomen, op de hoek van de N382 en de Ridder de Ghellinckstraat. Er is plaats voor 9 vrachtwagens, en 8 plaatsen zijn al gereserveerd. De parking mag gebruikt worden door inwoners van Wielsbeke die als vrachtwagenchauffeur rijden voor een bedrijf van buiten Wielsbeke en die's nachts hun vrachtwagen ergens kwijt willen, én door eigenaars van Wielsbeekse bedrijven die onvoldoende plaats hebben op hun eigen site om al hun vrachtwagens kwijt te kunnen. "Vrachtwagens mogen immers niet geparkeerd worden in de bebouwde kom van onze gemeente", legt schepen Rik Buyse (N-VA) uit. "We merkten de voorbije jaren dat vrachtwagenchauffeurs spontaan zijn beginnen parkeren op de site Lobeek. Nu die site plaats ruimt voor een bedrijvenzone, zijn we op zoek gegaan naar een definitieve locatie voor een vrachtwagenparking." Er werd 60.000 euro geïnvesteerd in de inrichting van het terrein, vlakbij aardappelbedrijf Agristo. Een slagboom zorgt ervoor dat alle chauffeurs die de 300 euro abonnementskosten betalen, zeker zijn van hun plekje. De parking zou normaal donderdag officieel in gebruik genomen kunnen worden, maar sinds dit weekend staan er al vrachtwagens. (JME)