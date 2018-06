Vier gewonden na ongeval door te hoge haag 04 juni 2018

02u42 0

Langs de Breestraat in Wielsbeke deed zich zaterdagnamiddag rond kwart na vier een zwaar ongeval voor. Porsche-rijder Francis Ameye (50) die wat verderop woont in Wielsbeke, was er compleet verrast door een Volkswagen Golf die de weg kwam opgereden. Dat gebeurde aan de oprit naar het reinigingsbedrijf Callens. "Mijn tweelingbroer kon niet uitwijken omdat in de tegenovergestelde richting een vrachtwagen stond", zegt Ludwig Ameye uit Roeselare. "Een botsing was onvermijdelijk."





Een motorrijder die net achter de oldtimer-Porsche reed, kon evenmin tijdig remmen. De man raakte lichtgewond. Door de klap werd de Volkswagen Golf, met aan boord Daniël Verbrugghe (82) en zijn echtgenote Mariette Vandeweghe, weggeslingerd. De auto kwam tussen twee hagen tot stilstand: die van het bejaard echtpaar dat daar woont en die tussen de rijweg en het vrijliggend fietspad. "Die haag wordt onvoldoende gesnoeid en daardoor hadden mijn schoonouders geen goed zicht op de rijweg", zegt de schoonzoon van het bejaarde koppel dat lichtgewond raakte. De brandweer bevrijdde Francis Ameye uit het wrak van zijn 26 jaar oude Porsche 944. De man raakte zwaargewond. "Hij belde me vlak na het ongeval en zal wel weer de oude worden", zegt Ludwig Ameye. "Maar zijn wagen is helemaal verloren. Spijtig. We zouden er morgen (gisteren, red.) mee deelnemen aan een oldtimertreffen in Oudenaarde." (VHS)