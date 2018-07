Vernieuwd Dorpslein ingehuldigd 02 juli 2018

De vernieuwde dorpskern van Sint-Baafs-Vijve is gisteren feestelijk ingehuldigd. De kale asfaltvlakte werd de voorbije twee jaar omgetoverd in een gezellig centrumplein. De link met de Leie werd extra in de verf gezet, het standbeeld Jules werd verplaatst om de snelheid op het kruispunt van de Rijksweg en de Sint-Bavostraat wat af te remmen, en de Leiestraat en Sint-Bavostraat, die het Dorpsplein verbinden met de Rijksweg, werden ook heraangelegd.





De gemeente maakte 1,3 miljoen euro vrij voor de werken. Federaal volksvertegenwoordiger Wouter Beke (CD&V) was naar Wielsbeke afgezakt om samen met de lokale politici en de Koninklijke Harmonie Steeds Beter het nieuwe plein en de heraangelegd straten in te wandelen.





De inwoners van Sint-Baafs-Vijve zijn blij dat de werken klaar zijn, want het duurde allemaal een 'tikje' langer dan aangekondigd. Bij de start van de werken werd het voorjaar van 2017 nog als einddatum aangekondigd. Door het faillissement van aannemer Wegrovan vorig jaar liepen de werken echter meer dan een half jaar vertraging op. Ze werden enkele maanden geleden ook nog eens stilgelegd toen een viertal woningen schade opliepen door de werken. "We krijgen eigenlijk vooral positieve reacties", zegt schepen Daisy Haydon (CD&V). "Het duurde allemaal iets langer dan verwacht, maar het resultaat mag er zijn, horen we overal. Wat de schade aan de woningen betreft: daar zijn de verzekeringen zich nog over aan het buigen, maar ook dat komt in orde." (JME)