Verkeersgeleider Lobeekstraat wordt aangepast

In de week van 15 januari wordt de verkeersgeleider in de Lobeekstraat in Wielsbeke aangepast. De doorgang voor de wagens wordt smaller gemaakt om de snelheid van het verkeer meer af te remmen, en er worden aan beide zijden paaltjes geplaatst om de fietsdoorgang beter te beveiligen. Er zal slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer door deze werken. Het bestuur geeft nog mee dat het in de nabije toekomst nog structurele ingrepen gepland zijn om de verkeerssituatie in de Lobeekstraat en het centrum van Wielsbeke te verbeteren. (JME)