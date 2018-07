Vanavond alweer nightswimming 26 juli 2018

Het is een goeie zomer voor de nightswimming in Wielsbeke. Nadat dinsdagavond al een tweede editie plaatsvond dit seizoen, staat vanavond donderdag alweer een derde editie gepland. Nightswimming wordt enkel georganiseerd als het meerdere dagen na elkaar tropisch warm is. Het zwembad is bij nightswimming niet alleen overdag open, maar ook vanaf 22 uur tot 1 uur. Er is dan aangepaste muziek en verlichting tot 1 uur. Er worden opnieuw alcoholcontroles gehouden aan de inkom van het zwembad. Wie positief blaast, mag niet binnen. Meer info vind je op www.wielsbeke.be (JME)