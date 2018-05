Unilin en Aspiravi investeren 100 miljoen euro in groene centrale 03 mei 2018

02u37 0 Wielsbeke Parket- en vinylspecialist Unilin en energiespecialist Aspiravi investeren 100 miljoen euro in de bouw van een groene energiecentrale. In de centrale, die A&U Energie wordt gedoopt en waar 25 mensen zullen werken, zal houtafval omgezet worden in warmte en elektriciteit.

Aspiravi en Unilin hebben al een gelijkaardige centrale gebouwd in Oostrozebeke, waar sinds 2010 groene stroom geproduceerd wordt voor 55.000 gezinnen. Naast de vestiging van Unilin in Wielsbeke, langs de Breestraat is dat, komt er nu nog een tweede groene centrale.





"We zullen er niet-recycleerbaar houtafval verbranden, en daarbij stoom opwekken", legt Steven Vandenbulcke, projectverantwoordelijke bij A&U Energie uit. "Met die stoom zullen we enerzijds de persen die we bij de productie van spaanderplaten gebruiken, opwarmen. Anderzijds zullen we met die stoom ook elektriciteit opwekken, en die zullen we bij ons productieproces gebruiken. De elektriciteit die we niet zelf op gebruiken, steken we op het net."





Het houtafval zal onder meer van containerparken in de regio en grote afbraakwerken gerecupereerd worden.





Extra jobs

Er zullen 25 mensen in de centrale werken. "Maar we schatten dat dit onrechtstreeks nog 100 extra jobs zal opleveren. Chauffeurs die het hout aanvoeren, technici die de site onderhouden, enz."





Nog voor het bouwverlof wordt gestart met de voorbereidende werken, de opbouw zelf start begin volgend jaar. De centrale moet operationeel zijn in het voorjaar van 2020 (JME)