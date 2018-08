Uitwerpselen in de brievenbus en dode rat voor de deur: homokoppel verhuist na constante pesterijen Joyce Mesdag

31 augustus 2018

19u05

Bron: eigen berichtgeving 28 Wielsbeke Jean-Pierre (65) en Stephane (51) Vercruysse uit Wielsbeke, al 19 jaar samen waarvan 12 jaar getrouwd, verhuizen binnenkort om de pesterijen die hen al maandenlang teisteren, te ontlopen. Het begon met gekrabbel op de voordeur, ‘Gay, weg hier’, maar het gepest wordt steeds erger, met als triest hoogtepunt een pot bruine verf die over de nagelnieuwe auto van het koppel werd gekapt.

“Een dode rat voor de deur, wc-papier met uitwerpselen aan in onze brievenbus, omver gegooide bloempotten,… Het is elke keer wachten wat het volgende is”, vertelt Jean-Pierre. “We worden er echt ziek van. Elke keer we een auto horen remmen in de straat, veren we recht om door het raam te kijken. Slapen lukt ook niet meer goed, laatst kwam er een drone voor ons raam zweven, en met lichten in onze slaapkamer schijnen.”

Wie verantwoordelijk is voor de pesterijen, weet het koppel niet. “We hebben bij de politie klacht ingediend tegen onbekenden, maar zolang we niet weten wie het is, en we niets kunnen bewijzen, kunnen die niet veel doen, natuurlijk. We hebben daarom besloten om meteen te verhuizen, voor onze eigen gezondheid en onze eigen gemoedsrust. Of we niet teleurgesteld zijn dat we moeten verhuizen, natuurlijk vinden we dat erg, we vinden dit een heel mooi huis, en we zijn ook veel geld kwijt nu we het contract vroegtijdig beëindigen. Maar hier blijven is geen optie.”