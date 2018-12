Uitbreiding Ooigembos start morgen Enkele buurtbewoners hekelen gebrek aan overleg Joyce Mesdag

12 december 2018

18u36 0

Morgen donderdag start langs de 1e Linie-Regimentstraat de aanplanting van 1,5 hectare extra bos, vlak naast het bestaande Ooigembos in Wielsbeke. Het bos is op dit moment een 15-tal hectare groot (10 hectare is in handen van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos, 5 hectare is nog in privéhanden), en het is de bedoeling om het bos op termijn dubbel zo groot te maken.

Een 5-tal buren zijn echter niet zo enthousiast over de keuze van Agentschap Natuur en Bos om net in hun straat bos aan te leggen. “In de oorspronkelijke plannen was het de bedoeling om het bos uit te breiden aan de kant van de Leie”, zegt Thomas Dumon. “Nooit is er sprake van geweest om de zone hier in de straat ook in te palmen. We wisten echt letterlijk van niets, en plots horen we dat ze hier morgen al starten met de aanleg. Niemand van ons heeft iets zien passeren qua vergunning, niemand is om zijn mening gevraagd. We zijn niet tégen meer groen in onze buurt, maar er kan toch wel meer overleg zijn dan dit? Wij zijn hier komen wonen voor het mooi uitzicht, in de overtuiging dat het hier altijd weiland zou blijven, en nu wordt dat uitzicht beknot.”

Xavier Coppens van het Agentschap Natuur en Bos bevestigt dat morgen gestart wordt met de uitbreiding van het Ooigembos. “Het Ooigembos werd aangeduid als prioritair gebied in het kader van het Rivierherstel Leie. Concreet betekent dat we, waar mogelijk, het Ooigembos gaan uitbreiden. Dat is inderdaad in de richting van de Leie, maar dus ook op de 1,5 hectare langs de 1e Linie-Regimentstraat die we recent konden kopen. Daar was vroeger een paardenlooppiste. De grond was daar al ingekleurd als natuurgebied, wat betekent dat we dus niet eens een bestemmingswijziging moesten doorvoeren om er bos op te realiseren. Vandaar dat de buren daar niets over hebben zien passeren. De zone daar zullen we als overgangszone gebruiken naar het Ooigembos, met in het begin onder meer lagere beplanting. Ik heb er begrip voor dat die mensen liever hun uitzicht hadden behouden, maar we moeten er omgekeerd ook rekening mee houden dat er een groot draagvlak is voor de komst van extra groen, en veel mensen dit project toejuichen.”