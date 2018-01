Tussenverdieping waar bib komt, geplaatst in Sint-Laurentiuskerk 02u57 0 Foto Henk Deleu Op een tussenverdieping in de kerk komt een bibliotheek.

In de Sint-Laurentiuskerk in Wielsbeke is de tussenverdieping geplaatst waar de boekenrekken van de toekomstige bibliotheek op geïnstalleerd zullen worden. Afgelopen september werden de werken voor deze 'bib in kerk' gestart. In de kerk wordt dus een tussenverdieping gerealiseerd waarop de boekenrekken komen. Vlak naast de kerk komt er een nieuwbouw, die met een passerelle verbonden zal worden met de tussenverdieping in de kerk. In die nieuwbouw komt de uitleendienst en het onthaal van de bib, een polyvalente zaal, een archief, en een vestiaire en sanitair blok, die zowel door de gebruikers van de bib, als de bezoekers van de kerk gebruikt zal kunnen worden. "De tussenverdieping is pas gegoten", zegt schepen Rik Buyse (N-VA). "Uiteraard moet alles nog afgewerkt worden, maar je krijgt nu wel al een beter beeld van hoe ingrijpend de komst van de bib zal zijn voor de kerk. Er waren wel wat mensen die vreesden dat de tussenverdieping een te grote visuele impact zou hebben op de kerk, maar dat blijkt eigenlijk best wel mee te vallen." De gemeente investeert 3,5 miljoen euro in het project. "Vanaf komende zomer zullen er opnieuw erediensten in de kerk kunnen plaatsvinden", legt Buyse uit. "Op dit moment zijn ze ook begonnen met de graafwerken voor de nieuwbouw naast de kerk. De bib zal normaal in de zomer van 2019 in gebruik genomen kunnen worden." (JME)