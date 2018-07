Tonnagebeperking in Lobeekstraat 03 juli 2018

Er komen nog signalisatieborden voor een tonnagebeperking in de Lobeekstraat. Dat zegt schepen Daisy Haydon (CD&V). "Er komen nog verkeersborden in de straat met een verbod voor vrachtwagens boven de 7,5 ton. We hebben daar zeker de bedoeling om de zware trucks te bannen, maar de straat helemaal vrij van zwaar verkeer krijgen, zal niet mogelijk zijn. Iedereen die daar een zaak heeft, moet uiteraard bediend worden." (JME)