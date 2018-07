Tegen geparkeerde wagen 10 juli 2018

Na een botsing op het kruispunt van de de Maurissenstraat en de Molenstraat in Wielsbeke is een wagen gisterochtend rond 9 uur ook nog tegen een geparkeerd voertuig beland. De aanrijding gebeurde toen een oudere dame die in de Molenstraat reed, botste met een voertuig dat uit de Maurissenstraat kwam. Er raakte niemand gewond. De automobiliste zou wel nog een dokter raadplegen. Buurtbewoners klagen al langer over het drukke en gevaarlijke verkeer in de Molenstraat. (LSI/JME)