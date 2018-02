Tapijtreus Balta zet tachtig medewerkers in de bloemetjes 06 februari 2018

02u48 0

Tachtig Balta-medewerkers werden in het Regenboogstadion in Waregem getrakteerd op een fles champagne en een cadeaucheque. Dat gebeurde als dank voor hun 25, 35, 40 of ruim 40 jaar dienst. "Ze zijn onmisbaar, door hun ervaring en gewaardeerde inzet", zegt Geert Vanden Bossche, marketingdirecteur van tapijtreus Balta in Sint-Baafs-Vijve.





(LPS/JME)