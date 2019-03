Stripcollectie gaat naar nieuwe bib

via menselijke ketting Joyce Mesdag

22 maart 2019

De kinderen van basisschool Springeling hebben vrijdagmorgen een ketting gevormd, samen met enkele bewoners van het woonzorgcentrum Ter Lembeek, tussen de oude bib in Wielsbeke en de nieuwe bib in de Sint-Laurentiuskerk. Ze brachten op die manier de stripcollectie naar hun nieuwe thuis. De belangrijkste spullen werden eerder deze week al verhuisd, maar deze verhuisactie leek een leuke manier om de kinderen warm te maken voor hun nieuwe bib. De opening is gepland op 30 maart.