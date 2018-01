Stichter Plastivan overleden 02u34 0

Remi Van Overschelde, stichter van Plastivan in Oostrozebeke, is op 84-jarige leeftijd overleden.





Hij richtte Plastival op in 1966 in Wielsbeke. Het bedrijf produceert PVC-bouwprofielen, van wand- en plafondpanelen over dakgootbekleding tot binnenvensterbanken en rolluiklatten. In 1972 verhuisde het bedrijf naar Oostrozebeke, waar de hoofdzetel nog steeds gevestigd is. Plastivan heeft met Lumoplas sinds 1997 ook een productievestiging in Ingelmunster. Er zijn ook vestigingen in het Franse Lille, Polen en Engeland.





Extrumat is een dochteronderneming van Plastivan. Van Overschelde bleef gelegeerd bestuurder tot hij op 66-jarige leeftijd plaats maakte voor zijn zoons. Het bedrijf is nog steeds in handen van zijn familie. Hij laat een echtgenote, Christiana De Clercq, na, 4 kinderen en 7 kleinkinderen. De begrafenisplechtigheid vindt plaats vandaag dinsdag 9 januari om 11uur in de Sint-Amanduskerk in Oostrozebeke. (JME)