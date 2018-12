Sportkampioenen gehuldigd Redactie

05 december 2018

In Wielsbeke werden naar jaarlijkse gewoonte de strafste sportkampioenen van het voorbije jaar gehuldigd. Yaron Devos en Lien Vandevelde werden gekroond tot beloftevolle jongere. Zij blinken uit in het trampolinespringen. Minivoetbalclub DTI 2000 is sportclub 2018, omwille van het 40-jarig bestaan van de club. Judoka Eline Debaere is sportvrouw, Marvin Vanluchene is dankzij zijn ‘zijspan’ sportman van het jaar. Lopers Kurt De Vriese en Alain Desmet kregen de trofee voor sportverdienste 2018, en tafeltennisser Willy Vandenbussche is sportlaureaat van 2018.