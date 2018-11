Schepenposten verdeeld 06 november 2018

De schepenzetels in Wielsbeke zijn verdeeld. CD&V trok voor het eerst sinds 2006 alleen naar de kiezer, en behaalde er de absolute meerderheid. Dat er een schepenambt minder te verdelen viel, wordt dus vooral gecompenseerd door de afwezigheid van N-VA, en dus schepen Rik Buyse. Burgemeester Jan Stevens blijft uiteraard op post. Net zoals schepenen Filiep De Vos, Rachida Abid en Daisy Haydon. Magda Deprez blijft nog twee jaar schepen en wordt dan opgevolgd door Emilie Clinckemaillie (36) uit Sint-Baafs-Vijve. Carlos Verbrugghe blijft voorzitter van de gemeenteraad tot begin januari 2021, waarna CD&V-voorzitter Frédéric Depypere (40) uit Ooigem het voorzitterschap overneemt. "Zo geven we nieuwe mensen een kans", zegt Depypere. "Wij danken Magda en Carlos om over enkele jaren vrijwillig een stap opzij te zetten." Schepen De Vos krijgt onder meer de bevoegdheden Financiën en Ruimtelijke planning, Lippens-Haydon Onderwijs, Cultuur en Mobiliteit en Openbare Werken, Deprez Toerisme, Landbouw en Lokale Economie en Abid wordt schepen van Sociale Zaken en Welzijnszorg, Sport en Jeugd. (JME)