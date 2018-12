Schepen dient klacht in tegen Vlaams Belanger voor racisme “Dat hij mijn dochter aanviel op Facebook, pik ik niet.” Joyce Mesdag

11 december 2018

Schepen Rachida Abid (CD&V) uit Wielsbeke heeft klacht ingediend tegen Vlaams Belanger Filip Dinneweth. Dinneweth was tot 2012 al eens gemeenteraadslid voor Vlaams Belang, vanaf volgend jaar zal hij opnieuw in de gemeenteraad zetelen. Dinneweth plaatste een post op Facebook die volgens Abid niet door de beugel kon. “Ik wil hier liever géén woorden aan vuil maken”, zegt Abid. “Ik steek mijn energie liever in zaken die onze gemeente ten goede komen. Hoe meer Vlaams Belang Wielsbeke op deze manier in de belangstelling komt, hoe liever ze het hebben, en ik gun hen dat niet. Dinneweth viseert mij al jaren. Ik heb over het algemeen een ‘dik vel’ als het op zijn racistische verwijten aan komt, maar dit keer waren zijn uitlatingen gericht tegen mijn dochter, en dat pik ik niet. Als hij nog dergelijke dingen uithaalt, trek ik naar het Agentschap Gelijke Kansen.” Dinneweth nam de post intussen weer van zijn Facebookpagina. “Ik snap niet waarom Rachida klacht indient, en niet haar dochter, want mijn uitspraak was gericht tegen haar dochter, niet tegen haar. Die dochter had op Facebook gesproken over ‘fucking Belgen’, en ik had onder een foto van haar en Rachida geschreven ‘dat er al opvolging was voor die fucking Belgen’. Het was eigenlijk als grap bedoeld, maar goed. Ik heb de post dan maar offline gehaald. Ik ben gisteren (maandag) naar de politie moeten gaan om het uit te leggen. Ik vind het spijtig dat ik mij met zulke onnozelheden moet bezighouden. De komende zes jaar zullen we haar bevoegdheden extra in de gaten houden vanuit de oppositie.”