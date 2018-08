Schattingscommissie op pad voor schade door droogte 14 augustus 2018

Ook in Wielsbeke trekt de schattingscommissie van de gemeente de komende weken de straat op om de gevolgen van de aanhoudende droogte op de land- en tuinbouwbedrijven ter plaatse te bekijken. Er is een vaststelling nodig van een schattingscommissie vooraleer landbouwers in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding of gedeeltelijke vrijstelling van belastingen door de overheid. Elke gemeente heeft zo'n schattingscommissie. Wie de Wielsbeekse commissie langs wil, kan zich voor een afspraak wenden tot de milieudienst. Meer info op www.wielsbeke.be. (JME)