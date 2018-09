Sas toch niet open 07 september 2018

02u25 0

Er zijn bij de aanpassingswerken aan het sas in Ooigem opnieuw technische problemen. Hierdoor is de openstelling van de brug noodgedwongen uitgesteld, zo laat het gemeentebestuur van Wielsbeke weten. "We deden er als gemeente alles aan om de herinrichting van de Wielsbeeksestraat, de belangrijkste toegangsweg tot het sas, tijdig af te werken", klinkt het. "Maar we worden in dit dossier voor voldongen feiten gesteld door de aannemer en de Vlaamse Waterweg als aanbestedende overheid. We zijn er ons van bewust dat het uitstel heel wat mobiliteitsproblemen met zich meebrengt. We wachten op een aangepaste timing van de verdere werken. Van zodra we meer weten, gaan we communiceren. We proberen in afwachting een tijdelijke oplossing te vinden voor fietsers en voetgangers. Niet evident wel, in het kader van de veiligheid." (LPS)