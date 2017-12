Rotonde in centrum opnieuw open 02u45 0 Henk Deleu Het rondpunt ligt er momenteel zo bij in afwachting van de toplaag. Wielsbeke De Desselgemsestraat en de rotonde in het centrum van Ooigem op het Sint-Brixiusplein zijn na drie maanden van werken, opnieuw open.

Helemaal af is de rotonde nog niet. Er moeten volgende maand nog enkele werken uitgevoerd worden, maar het bestuur kiest ervoor om de rotonde nu al open te stellen, om de hinder tot een minimum te beperken.





De op- en afrit vanuit de Wielsbeeksestraat blijft afgesloten. Wie van Ooigem naar Wielsbeke wil rijden, of omgekeerd, zal nog steeds een omleiding moeten volgen. "Voorlopig blijft de signalisatie die de wegomleiding aanduidt, ook wel staan, om in de mate van het mogelijke het zware verkeer nog langs de omleidingswegen te sturen", zegt schepen Daisy Haydon (CD&V).





Rioleringen ontdubbeld

De werken aan het rond punt kaderen in de rioleringswerken die Aquafin uitvoert in het centrum van Ooigem. Daarbij worden de rioleringen van 2000 woningen ontdubbeld.





De gemeente Wielsbeke maakt van die werken gebruik om meteen ook de bovenbouw van die bewuste straten aan te pakken. Op dit moment liggen de werken stil omwille van het bouwverlof. De werkzaamheden vatten opnieuw aan op maandag 8 januari. Vanaf dan worden de voetpaden afgewerkt, vanaf midden januari wordt de openbare verlichting er geplaatst, de toplaag in de Desselgemsestraat en op de rotonde wordt gegoten in maart 2018.





Nu de werken aan het rond punt hun einde naderen, wordt gestart in de Wielsbeeksestraat. Die moet er na de werken veel veiliger op worden.