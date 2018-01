Reispas aan huis geleverd 24 januari 2018

Wie een reispas aanvraagt in Wielsbeke, kan die vanaf 29 januari op een tijdstip en plaats naar keuze laten leveren. De gemeente Wielsbeke werkt voor deze service, net als de steden Lier en Leuven trouwens, samen met een externe partner. Wielsbeke is de eerste gemeente in de provincie die deze dienst aanbiedt, en het laat meteen ook onderzoeken of dezelfde dienst ook aangeboden kan worden voor rijbewijzen en elektronische identiteitsbewijzen. De burger hoeft op die manier maar 1 keer naar het gemeentehuis te komen. Je kan je reispas laten leveren in heel België, van maandagmorgen tot zaterdagmiddag. De burger bepaalt zelf het tijdstip waarop de aflevering gebeurt. De gemeente rekent wel 12,50 euro aan voor die levering. Meer inf vind je op www.wielsbeke.be. (JME)