Reglement is aangepast: geen boerkini toegelaten in Wielsbeeks zwembad Joyce Mesdag

20 december 2018

09u19 0

Het reglement dat van toepassing is in het Wielsbeekse zwembad is gisterenavond aangepast, op een vergadering van het Autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke. In dat Autonoom gemeentebedrijf Wielsbeke zit de integrale gemeenteraad. De (besloten) zitting werd vlak voor de gewone gemeenteraad bijeengeroepen. “Er werden een 5-tal regelementen gestemd uit de sector Vrije Tijd”, zegt burgemeester Jan Stevens (CD&V). “We hebben onder meer een nieuw reglement goedgekeurd dat van toepassing is in het zwembad.” Enkele weken terug was er nog wat tumult nadat bleek dat er enkele dames, die het zwembad hadden afgehuurd, in boerkini hadden gezwommen. Het toenmalige reglement was vrij onduidelijk, want het zei enkel dat badkledij ‘welvoeglijk’ moest zijn. “We hebben ervoor gekozen om een positief reglement te maken, en aan de hand van pictogrammen te tonen wat er wél mag van badkledij. Een badpak is geen probleem, net als een bikini, een aansluitende zwembroek, een zwemshort tot boven de knie, een aansluitend zwempak uit één stuk, een aansluitende zwemtrui en een aansluitende zwemrok. Een boerkini komt in veel verschillende vormen voor. Er staat geen enkele pictogram tussen waar het hoofd bedekt is: een boerkini mag dus niet.” Huidig schepen Rik Buyse (N-VA), die gisteren aan zijn laatste gemeenteraad als schepen toe was, wilde namens N-VA nog een amendement toevoegen. “Want erg duidelijk is het weer niet. Waarom zouden we niet gewoon specifiëren dat een boerkini niet mag? En dat onderbroeken ook niet toegelaten zijn, dat wilden we ook graag nog verduidelijken, enkel met die pictogrammen is dat ook niet echt duidelijk.” Het amendement werd niet goedgekeurd.