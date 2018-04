Radio Oost West ook in Wielsbeke en Waregem 25 april 2018

02u36 0 Wielsbeke De Tieltse radiozender Radio Oost West is voortaan te beluisteren in de regio Wielsbeke en Waregem op 107.3 FM.

Tot voor kort was de zender alleen in Tielt te horen op 106.5 FM, maar daar heeft het nieuwe frequentieplan verandering in gebracht. In functie van het grotere zendgebied veranderde de zender van naam en werd Molenland FM herdoopt tot Radio Oost West. "Na maanden van zwoegen en een stevig rondje draaien aan de papiermolen is het zover", zegt voorzitter Eric Verhenne. "We zijn nu van in Aalter tot in Waregem te horen en bereiken zo tienduizenden extra luisteraars. We brengen muziek van de jaren 60 tot vandaag en hebben veel aandacht voor lokale info, met dagelijks om 8 uur een regionaal nieuwsbulletin."





(SVR)