Projectontwikkelaar past project aan na protest 16 maart 2018

03u02 0

Bouwbedrijf Taelman uit Dentergem heeft de verkavelingsaanvraag ingetrokken die het had ingediend voor de realisatie van een woonproject in het centrum van Sint-Baafs-Vijve, vlak naast De Leie. Het bedrijf wilde er een project met 203 woongelegenheden, waarvan 43 gezinswoningen en 160 appartementen, realiseren. Enkele bewoners waren een petitie gestart tegen die aanvraag, en die werd door 70 bewoners getekend. Hun belangrijkste bezorgdheid was het feit dat er twee hoge 'woontorens' zouden gerealiseerd worden. "We hebben besloten de aanvraag in te trekken", zegt Luc Taelman. "Het is wel degelijk de bedoeling om een nieuwe aanvraag in te dienen voor dezelfde locatie. We zullen bij die nieuwe aanvraag rekening houden met de mening van de Gecoro, die we eerstdaags binnen zullen krijgen." (JME)