Plannen nieuwe brug tussen Ooigem en Desselgem voorgesteld Joyce Mesdag

13 februari 2019

17u54 0 Wielsbeke Op dit moment worden onder ruime belangstelling de plannen voor de nieuwe Leiebrug tussen Ooigem en Desselgem voorgesteld. “De brug was sowieso echt aan vernieuwing toe, we zijn blij dat het er effectief van komt nu”, zeggen bewoners Jacques Amez en Johny Villez.

De werken aan de brug tussen Ooigem en Desselgem kaderen in het binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen. Waterwegbeheerder de Vlaamse Waterweg wil een vaarweg realiseren voor container- en duwvaartschepen tussen de industriële regio’s het Seine- en Scheldebekken, en zo een alternatief bieden voor het goederenvervoer op de weg. Om schepen met drie lagen containers door te laten, moeten bruggen echter een vrije doorvaarthoogte hebben van zeven meter. De huidige brug die Ooigem en Desselgem verbindt, is met haar 5,6 meter te laag en moet dus vernieuwd worden.

De nieuwe brug wordt een stalen boogbrug van 99 meter lang en 19 meter breed, en is vergelijkbaar met de nieuwe Hogebrug in Harelbeke. “We hebben twee scenario’s overwogen”, zegt Frederiek Vanhessche van De Vlaamse Waterweg. “Een nieuwe Leiebrug op dezelfde locatie als de bestaande brug of een nieuwe brug op een nieuwe locatie. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen voor dezelfde locatie als de huidige brug, om de impact op de omgeving te beperken. Hierdoor wordt aan de kant van Ooigem het waardevol natuurgebied gespaard en in Desselgem blijven alle woningen gevrijwaard.”

De nieuwe brug betekent goed nieuws voor de fietsers en voetgangers. “De aanloophellingen bedragen ongeveer 4 %, waardoor fietsers en voetgangers vlot over de brug kunnen. Verder komt er een fiets- en voetpad aan beide zijden van de brug, afgescheiden van het wegverkeer”, zegt Hélène Vermeulen van De Vlaamse Waterweg. Tijdens de werken, die ongeveer 1,5 jaar zullen duren, en in de tweede helft van dit jaar van start gaan, wordt er een tijdelijke brug met fietsgeulen voorzien voor fietsers en voetgangers.

“Het zal echt een grote stap vooruit zijn voor de fietsers”, zegt Edwig Vereecke uit Ooigem. “De brug ligt er op dit moment echt onveilig bij.” Hij was er als de kippen bij om het nieuwe ontwerp te bekijken. “Mijn dochter is ook van Ooigem, en zij gaat elke dag werken in Desselgem. Ik ga meteen verslag uitbrengen straks.” “Er is maar één ding jammer, en dat is dat we die brug zolang niet gaan kunnen gebruiken”, zeggen Jacques Amez en Johny Villez uit Ooigem. “Voor de rest zijn we heel tevreden over het ontwerp. De brug was sowieso echt aan vernieuwing toe, we zijn blij dat het er effectief van komt nu.” “Dit wordt echt een verbetering voor het hele centrum”, zeggen Roger Haydon en Rose-Marie Lerouge.

Er komt op termijn ook een permanente fietsbrug. “Met een nieuwe brug specifiek voor fietsers en voetgangers wordt de beleving van de Leievallei versterkt. Naar de fietsbrug moet het nodige onderzoek nog gevoerd worden. We trachten de omgevingsvergunning in het voorjaar van 2020 in te dienen. Die werken zullen ten vroegste in de tweede helft van 2020 starten.”

Er loopt een openbaar onderzoek rond dit project tot en met 22 februari, waarbij burgers de kans krijgen eventuele opmerkingen in te dienen. De plannen kunnen ingekeken worden bij de gemeente Wielsbeke, de stad Waregem en De Vlaamse Waterweg nv.