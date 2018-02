Pavèl Verstraete stopt als gemeenteraadslid 15 februari 2018

Pavèl Verstraete neemt ontslag als gemeenteraadslid. Hij verhuist naar Gent. "Pavèl heeft getoond dat jongeren hun plaats hebben in de lokale politiek", stelt voorzitter Frédéric Depypere.





19 jaar was Pavèl Verstraete toen hij in 2012 met 374 voorkeurstemmen rechtstreeks verkozen werd in de Wielsbeekse gemeenteraad. Hij lag aan de basis van de oprichting van Jong CD&V in Wielsbeke en was sinds het begin ook jongerenvoorzitter.





"Ik wil namens het hele bestuur Pavèl bedanken voor zijn engagement en voor de inspiratie die hij voor hopelijk nog vele jongeren in Wielsbeke brengt. Pavèl is het beste voorbeeld dat jongeren bij ons een belangrijke rol kunnen spelen", zegt voorzitter Frédéric Depypere.





(JME)